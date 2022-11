Migranti, in decine lasciano Roccella Jonica verso la Germania: "Grazie Italia"

Raccontano di «adorare l’Italia» e ringraziano gli operatori della Guardia Costiera per averli salvati, e gli operatori della polizia di Stato, coordinati dal questore Bruno Megale, per la loro umanità. In tanti, parecchie decine, hanno ricevuto il foglio di via e adesso hanno una settimana di tempo per lasciare l’Italia perché non hanno richiesto asilo al nostro Paese. Soprattutto tante famiglie afghane, scampate agli scenari di guerra, che tenteranno di ricongiungersi ai famigliari già da tempo in Europa. Con quanto sono riusciti a salvare - pochi indumenti e qualche zaino - hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Roccella Jonica da dove transitano i treni diretti verso Roma e Milano. Sono riusciti a evadere da Kabul e adesso contano di arrivare in Germania, o in Svizzera, chi per continuare a studiare e chi per trovare un lavoro. Il cammino della speranza è di nuovo riaperto. Intanto, le tensostrutture di Roccella Jonica, Siderno e Ardore, della Protezione civile e della Croce rossa, si stanno progressivamente svuotando e, date le condizioni meteorologiche, non si escludono ulteriori arrivi sulle spiagge di quella che fu la Magna Grecia calabra, terra d’accoglienza e fratellanza con chi, oltre duemila anni fa, cercava una vita nuova fuggendo dalle guerre peloponnesiache.

© Riproduzione riservata