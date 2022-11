Temporali e fiumi di fango a Reggio Calabria: chiusa la statale 18 in direzione Salerno

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, a causa di fango e detriti sul piano viabile è chiusa al traffico, in direzione Salerno, la strada statale 18 "Tirrenica" nei pressi di Favazzina, al km 506,300.

Il traffico viene deviato lungo l'autostrada A2 tra gli svincoli di Scilla (km 511,000) e Bagnara ( km 504,200 ). Le squadre Anas sono intervenute per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata