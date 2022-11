Cittanova, microcar sorpassa pullmann e centra un ragazzino

Questa mattina sulla via Nazionale di Cittanova all’altezza di Cannizzaro una micro car cilindrata 50 guidata da M.G. superava un pullman della Lirosi in sosta direzione Cittanova e, causa la forte pioggia, non si accorgeva che dalla parte posteriore del pullman stava attraversando la strada un ragazzo C.K. di origine cinese residente a Gioia Tauro, centrandolo in pieno.

Subito soccorso il ragazzo è stato trasporto presso l’ospedale di Polistena dove sono stati esclusi fratture ossee, traumi e fratture varie. Il ferito sta bene ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

