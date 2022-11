Reggio, la vertenza Alival arriva a Roma. Ministero in pressing sull’azienda

La vertenza dell’Alival che come si prospettava è molto complessa da risolvere, è arrivata all’attenzione del Governo. Ieri si è tenuta una riunione per affrontare i passi successivi all’apertura della procedura di licenziamento collettivo di 79 lavoratori del sito dell’Alival-Nuova Castelli della zona industriale di San Gregorio. Una riunione con i rappresentanti del ministero del nuovo ministero dell’Industria e del made in Italy che ha preso il posto del Mise che evidentemente ha cambiato idea perché solo qualche mese addietro si era tirato fuori dalla vertenza e che invece adesso ha voluto verificare che cosa sta succedendo nei siti di prodotti caseari di Alival.

Ma il risultato non è cambiato perché quando mancano ormai pochi mesi alla chiusura la procedura per l’eventuale subentro di un altro imprenditore è in alto mare e la Regione non ha partecipato al confronto in videoconferenza.

