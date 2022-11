Reggio, raid notturno nei negozi del centro. Sfondate le vetrine di diversi esercizi

Un’escalation preoccupante. La percezione della sicurezza sociale vacilla. Gli episodi di questa notte rappresentano un nuovo campanello rispetto all’emergenza microcriminalità. Nel pieno centro storico le vetrine di alcuni negozi sono state sfondate. L’intento chiaro era quello di arrivare alle casse degli esercizi commerciali.

Operazione che ha visto protagonista uno stesso soggetto, come pare emergere dalle immagini della videosorveglianza che in diversi punti hanno ripreso la devastazione. Materiale che è stato acquisito dalla Polizia che ieri mattina ha fatto il punto della situazione dopo le segnalazioni dei titolari dei negozi coinvolti in quello che pare un vero e proprio raid. Attività criminale che pare abbia già un volto e un nome. Gli agenti della Questura reggina si sono subito messi all’opera per identificare l’autore dell’operazione che ha generato diversi danni ai punti commerciali coinvolti.

