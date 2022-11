A Reggio Calabria brillano le toghe d’oro, esempi per gli avvocati

«Siamo i baluardi della giurisdizione: dobbiamo mantenere l’orgoglio di ciò che facciamo, della funzione che svolgiamo: un orgoglio che non deve essere compiacimento né ricerca di riconoscimento sociale ma consapevolezza e responsabilità. La difesa che assicuriamo è fondamentale non solo per chi assistiamo, ma per ogni persona e per l’intera collettività». Con questo atto di amore e di sana appartenenza, il presidente dell'Ordine degli avvocati Rosario Infantino ha aperto la cerimonia di conferimento delle “Toghe d’oro” ​ svoltasi ieri al teatro Cilea; omaggio ​ ai colleghi che​ hanno tagliato il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di professione forense ed occasione anche per richiamare la memoria​ dei professionisti che ci hanno lasciato ma che hanno qualificato con il ​ loro impegno la professione. L’emozione accende il volto dei premiati;​ in quel “grazie” solenne che va oltre lo scorrere del tempo, per quanto importante, affondando nei valori che oggi permettono di celebrare la bella storia della nostra avvocatura: dignità, qualità, trasparenza e competenza.

