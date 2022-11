Assistenti educativi, la delusione: “Gli aumenti solo annunciati”

Il pagamento di settembre, ottobre e anche il Tfr prima di Natale. Un piccolo passo avanti verso il riconoscimento della dignità di lavoratori degli assistenti educativi. Ma la strada da fare è ancora tanta e tutta in salita, nonostante il contratto sia stato sottoscritto quest’anno. «I toni trionfalistici usati in questi giorni sono poco adeguati. Certo è vero che riceveremo i compensi ma il Tfr avremmo dovuto percepirlo a luglio e non prima di Natale» sostiene una delegazione di assistenti educativi che ricorda altre rassicurazioni arrivate da parte degli amministratori di Palazzo San Giorgio che però non si sono concretizzate. Non a caso oggi è previsto un incontro tra le parti sociali, le cooperative e i rappresentanti dell’Ente. Appuntamento sollecitato dal consigliere comunale, Saverio Pazzano che da anni porta avanti la battaglia degli assistenti educativi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata