L’ex sindaca di Rosarno Elisabetta Tripodi eletta presidente Anpi di Reggio

Elisabetta Tripodi è stata eletta presidente dell’ANPI metropolitana di Reggio Calabria. Attualmente sono 12 le sezioni presenti, dalla Piana di Gioia Tauro alla Locride, dall’area grecanica a Reggio Calabria.

Il Comitato direttivo metropolitano, eletto durante il Congresso del 9 luglio e composto da 23 membri, ha deciso di dare fiducia ad Elisabetta Tripodi, iscritta alla sezione ANPI intercomunale Delianuova- Rosarno-Gioia Tauro. Ex sindaco di Rosarno, da sempre impegnata nell’associazionismo e nel sociale, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Tripodi ha vissuto sotto scorta quando il boss ergastolano Rocco Pesce l’ha minacciata per aver sgomberato una casa abusiva del clan.

