Nuovo Tribunale di Reggio, si torna in Consiglio

Si dovrà tornare in Consiglio comunale per approvare nuovamente la convenzione con la quale il Comune concederà all’Agenzia del Demanio il diritto di superficie dell’area del costruendo Palazzo di Giustizia. La novità è emersa nei giorni scorsi in seguito ad alcune verifiche tecniche sull’area oggetto peraltro di una contorta vicenda che riguardava Regione e Comune e prevede che la nuova convenzione sia comprensiva di tutti i diritti ma anche una serie di aspetti migliorativi per il Comune a cui toccheranno gli introiti dei servizi connessi all’attività giudiziaria.

Era strano che dopo tutti questi mesi di attesa non fosse successo nulla. Non era stata, infatti, comunicata alcuna novità sul bando per la realizzazione del Palazzo di Giustizia. A distanza di quasi un anno dalla firma del protocollo che ha consegnato nelle mani del ministero della Giustizia il peso del completamento del Tribunale, quindi, si deve attendere ancora. Da quando il Consiglio comunale ha ceduto il diritto di superficie all’Agenzia del Demanio della zona dove verranno trasferiti tutti gli uffici giudiziari si sta cercando di avere un quadro completo e libero di tutti ostacoli che in futuro avrebbero potuto provocare intoppi. Quel passaggio era considerato necessario affinché il ministero potesse iniziare a operare.

