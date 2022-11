Asp Reggio, saranno pagate le spettanze arretrate 2019-2021

Saranno pagate le spettanze arretrate del contratto comparto sanità 2019-2021. E’ uno dei risultati ottenuti dalla Cisl Fp e Cisl Medici a seguito dell’incontro di conciliazione con il commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria. Il segretario generale aggiunto della Cisl Fp, Giuseppe Rubino, e il segretario generale Giovanni Calogero, hanno espresso, in una nota, “soddisfazione per la chiusura del conflitto ma soprattutto per quanto ottenuto in previsione della riapertura dei tavoli di confronto entro il prossimo mese di Gennaio. Infatti si riprenderanno tutte le trattative interrotte e riguardanti gli incarichi di funzione del Comparto, i contratti della Dirigenza Medica, Non Medica e PTA, Buoni mensa, Produttività ecc”.

Il pagamento delle spettanze arretrate del contratto comparto sanità 2019-2021 arriva “in un momento veramente difficile per gli impegni dell’Azienda; sono stati assicurati gli arretrati nel mese di Novembre 2022, un segno di tutela e considerazione importante nei confronti del Personale dell’Asp che è sicuramente il patrimonio più importante e spesso trascurato". I sindacalisti ringraziano la dottoressa Di Furia e tutti i lavoratori “che hanno dedicato il loro impegno all’importante ed attesa procedura, una conferma che insieme si può e si deve, una speranza di inversione di rotta e di recupero morale, operativo ed economico per l’Asp di Reggio Calabria. Al patrimoni, rappresentato dai lavoratori che hanno sempre reagito con professionalità e abnegazione anche contro l’antica e consolidata disorganizzazione, va un ringraziamento per la fiducia e il sostegno mostrati, assicurando continuo e sempre più intenso impegno per la soluzione delle questioni pregresse”.

