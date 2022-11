Il direttore della Reggina, Gabriele Martino, investito da un'auto: è in ospedale

Brutta disavventura per Gabriele Martino, il direttore generale della Reggina. Il dirigente amaranto è stato investito pochi minuti fa nei pressi di Piazza Mino Reitano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Martino è stato travolto da una Panda guidata da un 53enne. Immediato l'intervento sul posto da parte della Polizia Municipale. Martino, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Calabria con contusioni multiple e lesione al setto nasale.

