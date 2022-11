Infrastrutture, Salvini: "Al via il gruppo di lavoro tra Sicilia e Calabria con i sindaci di Messina e Reggio"

Via al Gruppo di lavoro per le infrastrutture di Calabria e Sicilia. Lo annuncia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Coinvolti oltre ai governatori anche i Comuni di Messina e Reggio Calabria. Per il dicastero di Porta Pia, «si tratta di un importante riconoscimento al ruolo degli enti locali.

L'obiettivo è studiare le esigenze di Sicilia e Calabria anche in considerazione del progetto di Ponte sullo Stretto».

