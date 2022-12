Alloggi popolari a Reggio: prime manovre per le assegnazioni

Entra nel vivo anche se ancor ai tempi esatti non ci sono l’iter per assegnare le case popolari in emergenza. Dopo lo sblocco delle quote deciso dalla Regione nelle scorse settimane adesso tutto è in mano al Comune che deve scegliere materialmente le case che dovranno essere assegnate per primi a chi è in graduatoria speciale e poi a chi rientra nel bando ordinario.

Secondo quanto trapelato da Palazzo San Giorgio le prime assegnazioni potrebbero arrivare già prima di Natale. Sarebbe un vero e prezioso regalo per le molte famiglie attesa di avere una casa ma nessuno si vuole sbilanciare sui tempi effettivi. Di certo, dopo la validazione delle graduatorie e il via libera dalla Regione sulle quote si potrà procedere presto a immettere i nuclei familiari negli alloggi.

Non aspettano altro le associazioni sul disagio abitativo che nei giorni non avevano risparmiato critiche all’amministrazione comunale e anche all’assessore delegato all’edilizia popolare, Francesco Gangemi che comunque non intende ancora rispondere fino a quando non ci saranno i primi provvedimenti di immissione dei nuclei familiari nelle case.

