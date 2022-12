Reggio, detenuto torturato. Oggi gli interrogatori

Oggi nuova giornata di interrogatori di garanzia per gli indagati della Polizia penitenziaria accusati di una vicenda di torture e pestaggio di un detenuto della casa circondariale di via San Pietra. Questa mattina davanti al Gip Valerio Trovato, e al Pubblico ministero Sara Perazzan, si ritroverà anche il comandante della Penitenziaria reggina, Stefano La Cava. Al suon fianco il legale di fiducia, avvocato Antonino Curatola.

La solidarietà. La Federazione Sindacati autonomi e coordinamento nazionale Polizia Penitenziari con una nota a firma del delegato regionale, Luciano Scidà, commenta la delicata vicenda che vede coinvolti il comandante della casa circondariale “Panzera” e 12 agenti della Penitenziaria: « Appresa la notizia dei provvedimenti nei confronti dei colleghi in servizio presso la Casa circondariale di Reggio Calabria plesso San Pietro sentiamo la necessità di esprimere la vicinanza al personale coinvolto nella spiacevole situazione».

