Reggio, investe una donna e scappa: polizia locale sulle tracce del pirata della strada

Investe un' anziana signora e invece di prestare soccorso si dà alla fuga. Una vicenda che si è registrata nella serata di oggi a Catona in via Nazionale all'altezza del civico 174 alle 17,15 circa si è verificato un incidente stradale. Un veicolo, che poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso, ha investito una anziana signora. La Polizia Locale, che sta esaminando numerose telecamere di sorveglianza installate in zona, è sulle tracce del fuggitivo essendo in corso di identificazione il veicolo investitore. Il conducente, presentandosi spontaneamente presso il Comando di Viale Aldo Moro entro 24 ore dai fatti, potrebbe alleggerire di molto la propria posizione nei confronti della giustizia. In tal senso l'appello della polizia giudiziaria procedente.

