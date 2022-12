Reddito di cittadinanza, il Comune di Reggio rilancia con dieci nuovi progetti

Sono dieci i nuovi Progetti utili alla collettività (Puc) varati dalla giunta comunale e rivolti ai percettori di Reddito di cittadinanza. Una misura che si inserisce nelle linee programmatiche tracciate dal sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà e che, lo scorso anno, ha impiegato 300 beneficiari. «È una grande opportunità per le persone e per il Comune», ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, sottolineando come «le attività riguarderanno diversi ambiti operativi dell’Ente».

I nuovi Puc coinvolgeranno, infatti, il settore Ambiente con “Operazione piazza pulita”, i Servizi demografici con “Lo Sportello Amico”, l’area dei Lavori pubblici con “Riqualificazione delle aree a verde nei cimiteri e degli impianti acquedottistici”, il settore Sport con “Custodia, vigilanza e assistenza all’utenza presso alcuni impianti sportivi e Attività di pulizia”, il comparto Cultura con “Attività di promozione culturale presso la Biblioteca De Nava – Archivio Storico” ed “Attività di promozione culturale al Castello Aragonese – Aree Archeologiche e Teatro Cilea”, il Welfare con “Informa sociale” e l’Istruzione con “A scuola in sicurezza” e “Collaboriamo insieme”.

