Reggio, Ricoveri Riuniti: al via i lavori per riqualificare la struttura

Dopo diversi mesi arriva l’aggiudicazione. Finalmente la gara per affidare i lavori di riqualificazione della struttura dei Ricoveri Riuniti è arrivata al traguardo: il cantiere aprirà presto, con i lavori finanziati attraverso i fondi Pon riadegueranno l’immobile che tornerà ad ospitare gli anziani soli e fragili. La sede dei Ricoveri Riuniti dopo anni di chiusura e tante ipotesi di destinazione si riappropria della sua vocazione.

Si chiude quindi un iter complicato avviato nel 2017 (anno in cui il progetto è stato inserito tra le schede dei Pon). Già la pubblicazione del bando si è rivelata attività non semplice: è stato oggetto di due rettifiche da parte degli uffici tenici. Nel mese di gennaio dello scorso anno è arriva l’approvazione della lettera di invito che ha definito il disciplinare di gara negoziata. L’offerta risultata “vincente” è stata quella di un’impresa lametina che ha offerto un ribasso del 33,259 %; salvo poi rinunciare (comunicando di non avere più interesse all’affidamento dei lavori), così si scorre la graduatoria e la seconda impresa (che ha proposto un ribasso sel 32%) accetta di avviare il cantiere ed eseguire gli interventi necessari.

