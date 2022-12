Reggio, escluse le due società leader dei concorsi: slitta la selezione di personale al Comune

Era attesa la pubblicazione del bando di concorso entro la fine del mese e invece si dovrà ancora attendere. La maxi selezione annunciata dal Comune già da un anno a questa parte per reperire 135 dipendenti in vari profili dovrà attendere. La gara per la selezione del soggetto che gestirà l’iter è finita nel pantano. La commissione infatti ha giudicato per entrambe le offerte arrivate carente la documentazione e quindi non sono state ammesse alla fase di eventuale aggiudicazione del servizio. Erano due le società che si contendevano l’aggiudicazione della gara per l’espletamento dei concorsi del Comune: la “Merito srl” che è un colosso del sistema italiano di selezione e altamente specializzato nella somministrazione di test e valutazione del personale in ambito pubblico e “Scanshare srl” che da poco ha concluso la maxi selezione indetta dall’Asmel in tutta Italia per conto degli enti locali aderenti. Ma evidentemente nessuna delle due società ha presentato i documenti in regola e una di esse ha chiesto anche il riesame della sua posizione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata