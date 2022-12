Reggio, restyling di piazza De Nava: il cantiere aprirà nel 2023

Era ormai quasi scontato visto che non c’è stato alcun segnale di apertura del cantiere ma ormai è ufficiale perché incombono le vacanze natalizie: i lavori di riqualificazione di Piazza De Nava partiranno il prossimo anno. Il cantiere doveva essere avviato subito dopo il rientro della sacra effigie della Madonna della Consolazione alla Basilica dell’Eremo prevista per l’ultima domenica di novembre (processione poi rinviata alla prima di dicembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche). Il segretariato regionale dei Beni Culturali insieme con la ditta che ha vinto l’appalto milionario evidentemente si sono accordati per far partire il restauro a gennaio e così rendere la pizza rinnovata alla città entro la prossima estate.

Alla fine è stato rispettato anche il volere dell’assise comunale che nei mesi scorsi nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio aveva chiesto il rinvio dei lavori proprio al 2023.

Si è perso troppo tempo per il finanziamento che ormai è datato e questo appalto è stato accompagnato da dure polemiche tra un’associazione e la Soprintendenza.

