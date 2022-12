Reggio Calabria, spaccio di droga nel quartiere Sbarre: 18 condanne. TUTTI I NOMI

Pugno di ferro della Procura distrettuale antimafia e pugno di ferro del Gup di Reggio Calabria nei confronti delle due gang dello spaccio che operavano negli ex rioni Guarna e Caridi e sul viale Calabria, nel cuore del popolare quartiere Sbarre a sud di Reggio Calabria. Dopo 5 ore di camera di consiglio, all’Aula bunker di Reggio il gup, Giuseppina Candito, ha inflitto 18 condanne ed un'assoluzione (Daniele Sulas). Pene severe per i presunti capi delle due organizzazioni specializzate nello spaccio della droga e per la vicenda più cruenta dell'intera indagine “Sbarre”, il sequestro di persona a scopo punitivo di due pusher della gang che avevano rubato una partita di dosi dai nascondigli dell'organizzazione.

Il cuore dell'accusa, secondo i Pubblici ministeri Walter Ignazitto e Diego Capece Minutoli, è il monopolio dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma tra le contestazioni dell'Antimafia anche regolamenti di conti con metodi violenti riservati a chi non rispettava patti e accordi nella compravendita degli stupefacenti, le strategie legate all'espansione degli affari puntando le piazze dello spaccio di Jesolo, in Veneto, ed anche l'escalation di una delle due bande sotto accusa che beneficiava dei «rapporti» con le giovani leve delle potenti famiglie mafiose, Tegano e Molinetti di Archi.

Le condanne

Anouar Azzazi, 20 anni

Andrea Foti, 18 anni e 1 mese

Anas Amrani, 9 anni

Stefano Foti, 11 anni

Giuseppe Chillino, 19 anni e 4 mesi

Gianluca Mirisciotti, 11 anni e 11 mesi

Demetrio Foti, 8 anni e 4 mesi

Luigi Chillino, 20 anni

Immadin Sellak, 11 anni

Andrea Pennica, 7 anni

Sebastiano Repaci, 3 anni e 20 giorni

Alessandro Larocca, 9 anni e 6 mesi

Antonio Sarica, 14 anni e 11 mesi

Carmelo Gatto, 10 anni e 1 mese

Vincenzo Gallo, 11 anni e 3 mesi

Antonino Frosinone, 8 anni e 20 giorni

Silvio Morabito, 1 anni e 6 mesi

Gabriele Foti, 20 anni di reclusione

