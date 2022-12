Reggio, consegnati 9 encomi a Polizia metropolitana ProCiv e volontari

Il sindaco metropolitano f.f., Carmelo Versace ha consegnato 9 encomi a personale della Polizia Metropolitana, della Protezione civile e cittadini volontari che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività di ricerca e soccorso di due persone disperse in una zona aspromontana. Nonostante le condizioni estreme di rischio per l’incolumità e di disagio per le avverse condizioni meteorologiche, infatti, non hanno esitato nel portare avanti un’operazione di recupero impervia e particolarmente difficile.

Così, nella Sala Biblioteca “Trisolini” di Palazzo Alvaro, insieme al Dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana, Francesco Macheda, al direttore generale dell’Ente, Umberto Nucara, e al consigliere delegato Rudi Lizzi, il sindaco f.f, Carmelo Versace ha riconosciuto i giusti meriti al vicecomandante della Polizia Metropolitana vice questore aggiunto, Agostino Monoriti, ai Sovrintendenti Capo della Polizia Metropolitana, Marco D’Agostino e Roberto Tripodina, al dipendente della Protezione Civile della Città Metropolitana Vincenzo Romeo, ai volontari della ProCiv Antonino Durante, Francesco Romeo e Andrea Scarlata, al cittadino Antonio Condelli e al geologo Giuseppe Mediati.

