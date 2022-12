Reggio, tocca alla Metro City pagare l’Imu sul Planetario Pythagoras

La città metropolitana dovrà pagare l’Imu per i locali concessi al Planetario. La parola fine della contesa tra Metro City e Palazzo San Giorgio arriva dalla Corte di Cassazione.

I fatti. Il Comune di Reggio Calabria ha notificato alla città metropolitana un avviso di accertamento per l'Imu 2014-2015 e 2016 che la Città metropolitana ha opposto. In primo grado la Commissione Tributaria aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’esenzione poiché la Città metropolitana ha concesso in uso a enti istituzioni o associazioni non aventi finalità di lucro beni immobili di sua proprietà. Il Comune ha proposto appello dopo che la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto, rilevando che l'oggetto del contendere si limita agli immobili in uso indiretto perché concessi ad enti senza finalità di lucro e segnatamente ad un immobile utilizzato in convenzione tra la ex Provincia di Reggio Calabria e la società astronomica italiana e altri immobili utilizzati da terzi.

