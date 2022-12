Reggio, Università Mediterranea: Ingegneria è un Dipartimento d’eccellenza

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (Diies) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ottenuto il riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza” da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca Anvur. E non si tratta di un risultato sorprendente, dal momento che il Dipartimento di Ingegneria è sempre stato un punto di riferimento importante per tutta la Mediterranea e non solo.

L’importante riconoscimento ministeriale, infatti, si pone in continuità con il percorso che l’Ateneo di Reggio Calabria ha intrapreso nella prospettiva di proporsi, in ambito nazionale e internazionale, quale polo di riferimento per la didattica e la ricerca nello scenario del Mediterraneo.

Il Diies è l’unico Dipartimento di area Ingegneria tra Calabria e Sicilia ad avere ottenuto questo prestigioso risultato, che giunge al termine di una selezione su 350 candidature presentate, sulla base degli ultimi esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

