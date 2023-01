Botti pericolosi a Reggio, 40enne ferito gravemente durante i festeggiamenti

Un uomo di 40 anni è stato gravemente ferito da un colpo di pistola all’addome la scorsa notte, durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo le prime indagini, condotte dalla polizia, il ferimento sarebbe stato accidentale e causato da una persona in via di identificazione. L’uomo, appartenente alla comunità rom cittadina, è stato prontamente soccorso e operato dai chirurghi del Grande ospedale metropolitano. Nonostante l’imponente emorragia causata dalla ferita, non versa in pericolo di vita ed è ricoverato nel reparto Rianimazione

© Riproduzione riservata