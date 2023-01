Concorsi a Reggio, dopo il primo flop il Comune accelera

Il Comune accelera sui concorsi e dopo il clamoroso passo falso di dicembre scorso cerca di recuperare il tempo perduto. Lo aveva garantito il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti durante i lavori del Consiglio comunale prima della fine dell’anno scorso. E in effetti è partita una procedura urgente che si chiuderà il 16 gennaio per reperire le adesioni a espletare le procedure di selezione. Una procedura speciale con termini dimezzati per ricevere le offerte: «La Legge numero 120/2020, prevede che “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza».

Nel giro di qualche settimana da quando «l’Accordo Quadro ha per oggetto l’impegno dell’Appaltatore ad eseguire il servizio di iscrizione on line ai concorsi nonché progettazione, realizzazione e gestione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring delle prove scritte ed orali relative alle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Reggio Calabria per tutti i profili professionali. Le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dall’Amministrazione nell’arco di tempo previsto contrattualmente, nell’ambito dell’importo di contratto. L’esecuzione del servizio sarà oggetto di contratti applicativi che l’operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d’importo previsto e per il periodo di validità dell’accordo.

