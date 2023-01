La bimba morta sull'A2 e il tentativo di truffa: "Se vi cercano soldi per il funerale non dateli"

"Non approfittate a fare raccolte su mia figlia. Noi non abbiamo bisogno di niente, Vale ha la sua famiglia e i suoi compagni di scuola e la nostra associazione Jasmin’s cinema moda and dance che stanno pensando a tutto. Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente è una truffa noi non abbiamo bisogno di niente".

Sono le parole racchiuse in un post dalla mamma di Valentina, la bambina di 10 anni tragicamente morta la sera di giovedì 5 gennaio travolta da un'auto sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Bagnara. Pesante lo sfogo della giovane mamma che sui social ha inveito contro coloro che, a discapito di un momento di profondo dolore per la famiglia e per un'intera comunità, sta cercando finanche di speculare su un evento così drammatico.

© Riproduzione riservata