Il ponte sul Calopinace a Reggio, luce in fondo al tunnel. Forse è la volta buona

Si va avanti. Il cantiere per la realizzazione del ponte sul torrente Calopinace prosegue a spron battuto. Dovrebbe essere una normalità ma alla luce di quello che è successo negli ultimi anni non era certamente scontato. E invece tutto procede per il verso giusto con la posa dei pilastri e la gettata del cemento che ha bisogno di parecchi giorni per assestarsi. Possiamo dire che entro il mese di marzo la struttura potrebbe essere ultima se non addirittura consegnata alla città con tanti anni di ritardo e finalmente il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud saranno davvero uniti. È bene precisare che tutto è aleatorio e che dall’amministrazione ormai hanno imparato bene a non dare date precise prima che non si ufficiale la fine dell’intervento.

Del resto gli annunci che si sono susseguiti per questa opera sconsigliano uno slancio in avanti sul termine dei lavori. Possiamo contare tre tappe tra consegne, ripartenze dei lavori e due frenate. Per capire che cosa accadrà bisogna attendere almeno qualche settimana.

