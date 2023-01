Presunti brogli elettorali a Reggio, parla l'ex presidente del Consiglio Demetrio Delfino

Ha scelto di sottoporsi ad esame in Tribunale a Reggio Calabria, nel processo sui brogli alle ultime elezioni amministrative (nel 2020) che vedono sotto accusa il consigliere comunale ed ex capogruppo del Partito democratico Antonino Castorina, numerosi tra presidenti di seggio e scrutatori. L'ex presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino, attualmente assessore a Palazzo San Giorgio, stamattina si è fatto interrogare per chiarire la sua posizione processuale essendo accusato di abuso d’ufficio in relazione all’autonomina a componente della commissione elettorale dello stesso consigliere comunale Antonino Castorina. Il quadro d'accusa per l'assessore Delfino è slegato dall'accusa dei presunti brogli elettorali.

Secondo i pm, l’autonomina di Castorina quale componente della commissione elettorale sarebbe stata illegittima.

L’ex presidente del Consiglio comunale Delfino, difeso dall'avvocato Massimo Canale del Forio di Reggio Calabria, ha risposto alle domande di Pm e Giudice ed ha depositato una serie di documenti ancora al vaglio delle parti.

