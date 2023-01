Porto di Bagnara, il Comune è pronto a bandire la progettazione

Risponde l’amministrazione comunale dopo la nota del gruppo “La Bagnara che vogliamo” sulla questione del porto dopo il crollo di una parte del muro esterno a seguito dell’ultima mareggiata. Gli amministratori, come hanno dichiarato nell’ultimo consiglio comunale, sono pronti a procedere alla pubblicazione del bando per l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e successivamente all’appalto delle opere.

«Questa amministrazione – si legge nella nota – usa esprimersi con i fatti e le azioni che portano poi a dei risultati tangibili, in forma sempre chiara verso i cittadini che meritano di essere rispettati attraverso la chiarezza e la correttezza degli atti e delle azioni che mirano al raggiungimento di obiettivi comuni».

Nel dicembre 2019 una mareggiata ha danneggiato gravemente il molo di sopraflutto del porto. Il 13 aprile 2021, la Regione Calabria informava il Comune che in seguito all’atto di programmazione previsto dalla DGR n. 191/2020 poteva essere assunta la determinazione di finanziare l’intervento “Lavori di messa in sicurezza del molo di sopraflutto del porto di Bagnara Calabra”, al fine di accelerare l’eventuale iter fra l’approvazione del finanziamento e la stipula della convenzione, invitava il Comune a fornire da subito le informazioni richieste in una scheda allegata da compilare.

