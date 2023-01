Rizziconi, auto sbanda ed esce fuori strada: ferito un uomo

Attimi di paura per un incidente stradale avvenuto nel comune di Rizziconi. Ieri pomeriggio, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dal perdurante maltempo che ha interessato il comprensorio pianigiano, un’auto è uscita di strada all’altezza di un ex passaggio a livello delle Ferrovie Calabro Lucane presente nella piccola frazione di Cannavà, confinante con il territorio di Taurianova. Stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la vettura sarebbe finita fuori dalla careggiata ribaltandosi successivamente in un terreno attiguo. Immediato l’intervento del personale del Suem 118 che ha soccorso il conducente del mezzo trasportando nell’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena per il ricovero. Le condizioni dell’uomo sarebbero tenute sotto attenta osservazione da parte del personale medico. Sull’accaduto stanno svolgendo approfondimenti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che nel pomeriggio di ieri sono giunti sul luogo dell’incidente coordinando le operazioni di soccorso e i rilevi del caso.

