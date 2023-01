'Ndrangheta a Milano, scritta per il boss Papalia sul muro della chiesa di Corsico

La chiesa di Corsico , comune della Città Metropolitana di Milano, imbrattata da una scritta sul muro della canonica dell'edificio ecclesiale di San Pietro e Paolo . Non una semplice "bravata" però perchè quella vernice rossa è indirizzata al boss di 'ndrangheta Papalia . Una scritta apparsa nella notte tra mercoledì e giovedì e che riporta, per l'appunto, il cognome della nota famiglia calabrese attiva nell'hinterland milanese tra Corsico e Buccinasco.

