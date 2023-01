Palmi, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone Sant’Elia

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone del Sant’Elia. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’assessore Alessandro Riotto. «Dopo un iter lungo e complesso, siamo finalmente riusciti a dare inizio a dei lavori di fondamentale importanza per la nostra città, perché andranno a mitigare una situazione di grande pericolo per una delle aree più belle di Palmi, tra Sant’Elia stessa, il sentiero del Tracciolino e la spiaggia della Marinella, dove presto avranno inizio anche i lavori di riqualificazione relativi al finanziamento ottenuto con il “Bando dei Borghi”».

Le operazioni riguarderanno la pulizia del sentiero, il disgaggio dei massi che costituiscono un pericolo, l’installazione di nuove reti para massi e lo svuotamento delle reti già esistenti, nonché l’istituzione di un centro di monitoraggio per prevedere e aggiornare in tempo reale in merito eventuali movimenti sul costone. «Ciò ci consentirà di rendere nuovamente accessibile e sicura la spiaggia della Marinella, una delle più belle di tutto il litorale tirrenico. Siamo felici e orgogliosi di quanto fatto fin qui e seguiremo passo dopo passo il procedere dei lavori».

