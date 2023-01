Pippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti donano il sangue al Gom di Reggio Calabria

E' l'ennesima conferma di quanto Pippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti siano ormai integrati a Reggio Calabria e nelle belle realtà della città che si affaccia sullo Stretto. Stamattina i due sono stati al Gom per donare il sangue, un gesto di grande sensibilità. A raccontarlo la stessa Robusti sul suo profilo Instagram. "In questi giorni abbiamo visitato il centro di Medicina Trasfusionale di Reggio. Il Grande ospedale metropolitano è un punto di riferimento per la raccolta di cellule staminali finalizzate al trapianto di midollo, alla cura di leucemie, anemie ed esigenze del polo oncologico/ trapianti ed urgenze in genere. Tutto questo lavoro pero’ diventa difficile senza il donatore perché il sangue è un bene unico, non replicabile ed indispensabile per la vita della nostra sanità! Donare il sangue è semplice, poco doloroso e con meno di mezz’ora due volte l’anno (una donna) e tre volte l’anno (l’uomo) si possono salvare fino a 3 vite a donazione! Serve perciò una grande mano di tutti affinché le scorte di sangue, sottoposte a tanti controlli e di breve scadenza siano sempre abbondanti nei nostri ospedali e tutti possano sentirsi più al sicuro nella città! Oltre all’ospedale metropolitano di Reggio Calabria sul territorio potete rivolgervi all’Adspem e all’Avis che con grande amore raccolgono il sangue di tutte le persone di buona volontà! Quindi tutti coloro i quali godono di buona salute ed hanno un grande cuore recatevi presso i centri di raccolta ( Ospedale Morelli sede Adspem o Piazza Garibaldi sede Avis ) tutti i giorni da lunedi al sabato dalle 07.30 alle ore 11 e donate!"

