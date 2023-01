Psichiatria a Reggio, la vertenza bloccata che “nega” i ricoveri da 6 anni

I ricoveri restano bloccati mentre i Nas scoprono strutture di assistenza abusive nel cuore della città. La vertenza della psichiatria continua a rimanere la cenerentola di un sistema che invia i pazienti fuori dal territorio reggino. Ormai da sei anni si va avanti così. Nonostante l'impegno della dirigenza dell'Asp, il percorso dell'accreditamento delle strutture continua a rimanere bloccato a Catanzaro. La Regione pare non riuscire a districare la complicata vicenda che si arricchisce sempre di nuovi capitoli, quasi mai positivi. Come l'ultimo previsto vertice che avrebbe dovuto svolgersi a Catanzaro nella prima decade di dicembre. Ma la commissaria Lucia Di Furia non ha trovato nessuno degli interlocutori con cui avrebbe dovuto fare il punto della situazione. Una situazione che si trascina senza capire davvero dove sia il nodo da sciogliere in questa tela di Penelope. Dopo anni il percorso di accreditamento è ripartito.

