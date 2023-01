Reggio: concorsi, altri 3 mesi d’attesa. Assunzioni a data destinarsi

Sulla procedura di avvio dei concorsi al Comune c’è una notizia positiva. Ci sono società che hanno depositato l’offerta per svolgere le prove che saranno da remoto. Ieri è arrivata la conferma durante la nuova seduta della commissione controllo e garanzia presieduta da Massimo Ripepi. Scongiurata l’ipotesi di un nuovo blocco della procedura mentre l’assessore comunale al personale ha ancora una volta ribadito che tutta la procedura concorsuale è stata regolare nel «rispetto della legge per dare maggiore sicurezza sulla trasparenza delle procedure di gara del concorso stesso».

Adesso partiranno le attività della commissione di gara ma che secondo, la dirigente del settore, dovrebbe concludere le attività nei tempi stabiliti. In ogni caso ci vorranno circa tre mesi per poter dire consolidata la procedura e poter partire con le prove vere e proprie. Senza considerare la circostanza, confermata anche dai dirigenti e dal direttore generale di Palazzo San Giorgio, che le assunzioni dovranno passare da una previa delibera della Cosfel (la struttura del ministero dell’Interno che cura il monitoraggio e le assunzioni di personale nei Comuni in difficoltà economica) e Palazzo San Giorgio nonostante abbia detto già addio al piano di riequilibrio continua a essere sottoposto a stringenti controlli per la deficitarietà strutturale.

