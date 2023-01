Reggio, regala una panchina ma... viene sanzionato

Un elemento di arredo urbano installato nelle lunghe giornate del Covid. Una panchina, luogo della pausa per eccellenza e, in quanto tale, assume sempre più importanza mano a mano che i ritmi e la vita delle persone si evolvono diventando più frenetici e veloci. Era stata appoggiata come “dono” per tutti i passanti per quanti avessero voluto fare una sosta, anche solo per appoggiare per qualche istante le borse della spesa.

Ma un gesto che voleva essere così altruista ha incontrato invece la solerzia e l’intransigenza dei rappresentanti delle istituzioni. Il proprietario della panchina infatti non ha pensato evidentemente a provvedere alle pratiche burocratiche necessarie, e così è stato multato dagli agenti della Polizia Locale, con una sanzione di 500 euro. Una vicenda che nel contesto urbano in cui il decoro e il rispetto delle regole sono osservati da poco, lascia l’amaro in bocca, come spiega lo stesso protagonista. Che racconta lo spirito con cui è stata posizionata la panchina che stride con la “risposta” ricevuta da parte di chi è tenuto a fare osservare le regole. Che è giusto che sia così, ma le regole dovrebbero essere fatte osservare da tutti.

«Oggi – racconta questo cittadino – ho ricevuto una multa per il posizionamento in periodo covid e post di una piccola panchina artistica ad uso di tutti i passanti che avessero necessità di una sosta. Ma l’attuale amministrazione non è sensibile alle donazioni sociali ed i vigili sono attentissimi nel punire queste “gravissime” infrazioni». Il risultato? «Io pago la mia generosità ed altruismo cinquecento euro. Ma tanto cosa interessa agli attuali politicanti del Comune se un cittadino si debba riposare a terra od attaccato ad un muro».

© Riproduzione riservata