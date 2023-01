Accoltellò due vicini di casa a Polistena, ora è agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari dopo duplice tentato omicidio. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, Barbara Borelli, ha disposto gli arresti domiciliari in favore di Maurizio Berlingieri, accusato di duplice tentato omicidio, fatto avvenuto a Polistena, nella Piana di Gioia Tauro, nell’agosto dello scorso anno. Berlingieri, secondo le indagini, avrebbe reagito nei confronti di due vicini di casa dopo una lite per futili motivi, colpendoli con un coltello in varie parti del corpo. Maurizio Berlingieri, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, comparirà davanti al gup di Palmi il prossimo 2 marzo.

© Riproduzione riservata