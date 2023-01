Erosione a Reggio, disco verde al progetto da 1,2 milioni

Interventi per 1,2 milioni per i lavori di manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica delle opere di difesa costiera nell'area tra il lungomare di Pellaro e quello di Lazzaro. La Città Metropolitana approva il progetto di fattibilità tecnico economica dell'operazione che è stata inserita nella piattaforma Rendis in cui vengono inseriti gli interventi finanziati dal ministero. Attività attesa dal territorio che ha visto una costante crescita del fenomeno erosivo, tanto da sfigurare il litorale che fino a qualche anno addietro poteva contare decine e decine di metri di spiaggia. Oggi non è più così. E le istituzioni tentano di mettere un argine, certo forse tardivo, all’avanzata del mare. Operazione dall’iter piuttosto articolato, che si è snodato in più step. Infatti nel mese di luglio il settore della Città Metropolitana guidato dall’ingegnere Domenica Catalfamo ha provveduto a trasmettere al Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione il progetto corredato dagli elaborati grafici previsti unitamente alla documentazione amministrativa predisposta per l’approvazione. Dopo due mesi, a settembre il Dipartimento Regionale ha valutato gli elaborati evidenziando che per procedere alla validazione dell’intervento proposto, è necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa.

