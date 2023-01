Reggio, i medici cubani (quasi) pronti a operare

Entro fine mese dovrebbero varcare materialmente gli ingressi degli ospedali reggini la prima parte dei medici arrivati da Cuba. Sono quelli che avranno già acquisito le competenze linguistiche dopo il corso intensivo di lingua italiana che stanno frequentando presso l’Università della Calabria. Sarà, come è trapelato in queste ultime ore, un ingresso a step e si andrà subito a coprire i “buchi” più importanti nelle divisioni sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale. Il progetto della Regione, sponsorizzato fortemente dal presidente Roberto Occhiuto, e accompagnato da tante polemiche, punta a dotare le strutture sanitarie di personale altamente qualificato proveniente da Cuba col compito di implementare le prestazioni e soprattutto garantire la rotazione del personale che a causa della ormai atavica carenza negli ultimi tempi ha dovuto espletare turni massacranti per curare i pazienti e gestire le emergenze.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata