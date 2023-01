Disservizi idrici a Reggio, il Comune si prepara alla stagione estiva

Al via la rifunzionalizzazione dei quadri elettrici dei pozzi. La gara finanziata attraverso le risorse europee del React Eu è stata aggiudicata. Due milioni di euro con cui dare maggiore efficienza al sistema. Spesso infatti in questi anni alcuni disservizi si sono verificati proprio a causa di problemi elettrici. Un altro pezzo dell’articolato puzzle con cui si opera in un settore fragile su cui si stanno concentrando diversi sforzi e altrettanti investimenti.

Intanto domani giornata di disagi nell’area collinare nord della città. La riparazione di un’importante perdita comporta la chiusura dell’approvvigionamento idrico nelle zone di contrada Santa Lucia, San Domenico, San Cono Salice, via Emilia Rosalì , via Medina, via Umberto, via Sabauda. «Stiamo lavorando molto sulla rete – riconosce il consigliere delegato all’Idrico, Franco Barreca – adesso provvediamo a questa importante riparazione nella zona nord». Per abbattere i disagi si pensa di operare attraverso una nuova modalità: «Parcellizzare la rete».

