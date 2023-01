Locri, il processo sulle nuove leve dei Cordì, 105 testimoni. Al via il 2 febbraio

Sono 105 i testimoni, periti e consulenti indicati dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria nella richiesta di autorizzazione alla citazione davanti al tribunale penale di Locri nel processo “New Generation” e “Riscatto II” che inizia giovedì 2 febbraio. I sostituti procuratori Giovanni Calamita e Diego Capece Minutolo hanno indicato i nomi di 85 investigatori, in servizio nei vari reparti, compagnie e stazioni dei carabinieri, in particolare della Locride, nonché 20 consulenti e parti private, per i quali si chiede l’esame sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata presso la cancelleria del tribunale di piazza Fortugno.

Sulla richiesta della procura reggina si dovrà pronunciare il Collegio Penale, composto dai magistrati Vitale, Bonato e Trogu, chiamati a decidere sul filone del processo in ordinario che riguarda 20 imputati, rinviati a giudizio dal gup distrettuale Francesco Campagna all’esito della camera di consiglio dell’undici novembre scorso.

Le accuse mosse, a vario titolo e con modalità differenti, dagli inquirenti nei confronti degli imputati vanno dalla partecipazione a un’articolata associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente, detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false ad altro.

Rinviati a giudizio

1. Domenico Aronne

2. Ivan Bruzzese

3. Giuseppe Cherubino

4. Antonio Cordì (cl. 1997)

5. Marco Cosentino

6. Bruno D’Agostino

7. Alberto D’Amico

8. Pietro Glioti

9. Leonardo Guastella

10. Michael Guastella

11. Pietro Lascala

12. Simone Limone

13. Angelica Mittica

14. Antonella Mittica

15. Bernardo Mongiardi

16. Pasquale Novella

17. Francesco Pangallo

18. Carmelo Politanò

19. Massimo Rulli

20. Giovanni Scarfò

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata