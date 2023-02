Reggio, un’azienda agraria a Gallina. L’Università ha un jolly in più

L’Università Mediterranea avrà una propria azienda agraria a supporto delle attività di formazione e ricerca dei propri studenti. Grazie ad un protocollo con il Comune, l’Ateneo ha avuto in concessione, in comodato d’uso per 10 anni, circa 4 ettari di terreno sul territorio di Gallina, di proprietà comunale, in quelli che erano gli spazi già utilizzati dalla vecchia facoltà di Agraria.

L’atto è stato sottoscritto ieri, a Palazzo San Giorgio, dal sindaco f.f. Paolo Brunetti e dal rettore Giuseppe Zimbalatti, d’intesa con l’assessorato allo Sviluppo economico retto da Angela Martino e dal direttore del dipartimento di Agraria della Mediterranea, Gianni Agosteo. «Si colma un vuoto e un percorso avviato da tempo, adempiendo anche a un nostro dovere statutario costituendo l’azienda agraria», ha affermato il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti che poi aggiunge: «Questo accordo consentirà ai nostri studenti di realizzare dei campi didattici sperimentali, a supporto delle attività di ricerca. È vero che la facoltà di Agraria è dotata di molti laboratori, però – afferma Zimbalatti – avere la comodità di avere anche un’azienda agraria sperimentale e divulgativa, in prossimità dell’Ateneo è molto importante per i nostri studenti, scuole, portatori di interessi, imprenditori. Cercheremo – conclude – di trasferire le nostre competenze tecnologiche e studiare dei modelli che possano essere esportati su scale maggiori».

