Reggio, l’appello su buche e bus guasti accolto dal silenzio del Comune

Sono passate settimane ma da Palazzo San Giorgio tutto tace. Le segreterie provinciali del settore trasporti avevano chiesto un incontro al Comune per fare il punto sulla situazione degli assi viari cittadini. Ma ancora una volta la richiesta non ha avuto una risposta. Da anni i rappresentanti della Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono che si intervenga sulle condizioni del manto stradale. L'emergenza è diventata uno status e lo sanno bene gli automobilisti che percorrono quotidianamente tanto le periferie che il centro storico. Ed è proprio una delle direttrici chiave dell'intera viabilità cittadina che con le sue buche e i suo rattoppi sta generando pesanti guasti alla flotta di Atam. Le condizioni di Corso Matteotti (la via Marina alta) sono disastrose. L'asse viario che attraversa il centro storico è un passaggio chiave che un altissimo numero di bus di linea percorrono decine di volte al giorno. Con il risultato che le buche e le continue sollecitazioni generano guasti ai bus e di conseguenza fanno lievitare i costi della manutenzione della società di trasporto pubblico. L'amministrazione dopo le tante e costanti segnalazioni aveva provveduto ad un “rammendo” delle buche più evidenti. Ma sono bastate le prime piogge invernali per far riemergere il problema.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata