Gambarie, vanno via senza pagare il conto. Il titolare: "Sappiamo chi siete... pentitevi"

“Chi lavora in una piccola attività commerciale a gestione familiare si trova a volte, per fortuna di rado, ad avere a che fare con persone che dimostrano la loro stoltezza nei modi più disparati. Come per tutte le attività commerciali e tutti i commercianti conosciamo bene il rischio d’impresa e sappiamo di poter incontrare i furbetti di turno”.

Con queste parole il titolare del noto bar "Il Ritrovo" di Gambarie ha denunciato un episodio che si è verificato nel suo locale a due passi dalla piazza principale del paese: “Oggi è stata la volta di due coppie con 4 bambini. Hanno prenotato qualche giorno fa, lasciando nome, cognome e numero di cellulare. Dopo aver mangiato e bevuto hanno pensato bene di andar via senza pagare. Abbiamo provato, con la gentilezza che ci contraddistingue, a telefonare per capire cosa fosse successo…se il pranzo non fosse stato di loro gradimento…ma hanno detto di non conoscere il posto e che non sanno come sia possibile che abbiamo il loro numero.

Ora, le telecamere di sorveglianza ci sono, su Facebook abbiamo trovato anche il profilo di chi, oltre ad aver prenotato, ha anche pranzato…onestà intellettuale vorrebbe che sporgessimo denuncia subito presso le autorità competenti. Ma vi diamo la possibilità di rendervi conto della figura (…) che avete fatto e di porvi rimedio” ha scritto il signor Romeo, proprietario del locale.

Da quanto si apprende, i clienti-furbetti avrebbero contattato il locale per scusarsi e, soprattutto... per annunciare che avrebbe saldato il conto.

© Riproduzione riservata