Nonostante il vento Gambarie sorride e fa il pieno di turisti

La domenica in montagna è sempre un classico. E Gambarie non fa eccezione. Anche ieri, infatti, è stata meta di tantissimi reggini, e non solo, che hanno deciso di trascorrere il loro giorno libero propendendo per una delle molte attività predisposte dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Malara, con la collaborazione delle locali associazioni.

Il meteo, purtroppo, non è stato clemente: un forte e costante vento ha segnato la giornata, sferzando non solo le aree costiere ma arrivando pure sui nostri monti. Pericoloso, quindi, poter mantenere aperti gli impianti di risalita, ma questo non ha assolutamente scoraggiato gli avventori, provenienti anche da fuori regione. «Avere migliaia di turisti in una giornata in cui non abbiamo potuto aprire le seggiovie a causa del vento è segnale di apprezzamento, di un innamoramento verso Gambarie da parte di reggini, calabresi in genere e dei nostri vicini siciliani». Così il sindaco Malara che, nonostante l’inclemenza del tempo, traccia un bilancio positivo della seconda domenica in cui la neve ha fatto la sua comparsa anche alle nostre latitudini. «Ciò attesta – prosegue il sindaco – la capacità dei servizi messi in campo e delle infrastrutture che vengono sempre più implementate, nonché l’impegno degli operatori economici con un’accoglienza che continua a crescere in qualità, il tutto nell’ottica di tendere ad ulteriore perfezionamento di quanto già realizzato».

