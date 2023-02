Gioia Tauro, tenta di sedare una lite in classe: docente ferita con un taglierino

Momenti di tensione e di paura ieri mattina all’Istituto scolastico “Severi” di Gioia Tauro. Secondo quanto trapelato nella serata di ieri, un alunno ha colpito lievemente con un taglierino una docente. Non si conosce nel dettaglio la reale dinamica dei fatti, ma da quello che si è potuto appurare un alunno con problemi di disabilità avrebbe avuto un normale battibecco con un compagno di classe. È intervenuta per sedare gli animi la docente di sostegno, che nel tentativo di riportare tutto alla calma è stata raggiunta dal corpo contundente. Una ferita comunque leggera.

Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha prestato le prime cure alla docente, la quale non ha subìto una ferita importante tanto che è stata immediatamente medicata sul posto senza dover ricorrere alle cure dell’ospedale. Gli animi poi si sono normalizzati col passare del tempo e nell’Istituto di istruzione superiore tecnica di Gioia Tauro è giunto anche il personale della Polizia di Stato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata