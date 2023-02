Trasporti a Reggio, quasi pronto il Pums: intanto arrivano due bandi per l'intermodalità

Un approccio intermodale ai servizi di trasporto e di collegamento con le infrastrutture chiave del territorio. Operazioni finanziate dal Ministero e previste nella ratio che ha portato alla stesura del Piano Urbano della mobilità sostenibile che arrivano alla fase della progettazione. La città metropolitana programma nuovi interventi. Con due diversi bandi intende affidare lo studio di fattibilità tecnico economica per potenziare e razionalizzare i collegamenti con l'aeroporto dello Stretto e con il porto di Villa San Giovanni. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara rispettivamente di 470 mila euro e 340 mila euro.

Progettualità che ridisegnano attraverso i criteri dell’intermodalità i collegamenti sul territorio. Secondo le direttrici del Pums. Documento approvato ad ottobre dai vertici di Palazzo Alvaro che per diventare efficace attende il disco verde definitivo da parte della Regione, ente che deve esprimersi rispetto alla valutazione ambientale strategica. Nel mese di novembre la Regione ha fornito le sue valutazioni indicando alcune integrazioni. Suggerimenti che sono stati recepiti dalla Città Metropolitana, rassicurano da Palazzo Alvaro, così che a breve il documento dovrebbe arrivare in aula per l'approvazione definitiva. Un passaggio quasi solo formale che arriva con due mesi di ritardo.

