Taurianova, Cosentino completa la Giunta. Ventra e Bovalino assessori

Primi effetti della fuoriuscita del gruppo “A testa alta” dalla coalizione “Cittanova cambia” che regge la maggioranza consiliare del sindaco Francesco Cosentino: il primo cittadino comunicherà oggi in conferenza stampa il nominativo dell’assessore che andrà a sostituire in Giunta la dimissionaria Lucrezia Calogero passata con Francesco D’Agostino, leader degli ex alleati, all’opposizione.

Stando però ad indiscrezioni attendibili gli assessori nominati saranno due, le consigliere Francesca Ventra e Cristina Bovalino. Il sindaco colmerà così, a distanza di poco più di un anno dal voto, il gap numerico dell’esecutivo, sinora in attività con un assessore in meno rispetto al massimo previsto. Un vuoto frutto di una polemica interna mai compiutamente risolta tra l’attuale maggioranza e gli ex alleati per un presunto veto del sindaco – stando alla tesi di “A testa alta” – al nome originariamente proposto dal gruppo di D’Agostino.

Ricostruzione respinta con fermezza in sede consiliare tempo addietro da Cosentino e dal vice sindaco Toni Fera, ma la diatriba ha costituito uno dei tanti malesseri sotto traccia nella coalizione di maggioranza, un’impasse ormai superata dall’addio del gruppo “A testa alta”.

