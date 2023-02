Doppie fatture pagate dall’Asp di Siderno? La Corte dei conti batte cassa

Nel “buco nero” dei bilanci Asp. Non si spengono i riflettori della Magistratura sul caso delle doppie fatture: stavolta è la Corte dei Conti a battere il suo colpo.

Nei giorni scorsi, nell’aula della sezione giurisdizionale per la Calabria – a Catanzaro – è andata in discussione la vertenza innescata su input della Guardia di Finanza, che ha segnalato una dozzina di posizioni per presunto danno erariale nello scacchiere dei pagamenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in favore dello “Studio radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno. Il procedimento contabile – per un ipotetico danno erariale complessivo di circa 4 milioni di euro – riguarda Francesco Fiscer, Giuseppe Maria Latella, Giuseppe Falcone, Salvatore Barillaro, Raimondo Delfino, Antonio Vartolo, Bruno Logozzo, Daniela Nocera, Ermete Tripodi, Pasquale Staltari, Santo Gioffrè e Francesco Sorrentino.

