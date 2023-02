Reggio, Comune e Confindustria Giovani strategie condivise per la crescita

Urbanistica e infrastrutture; programmazione comunitaria e servizi essenziali al cittadino. Tanta carne al fuoco nell'incontro tra i giovani imprenditori guidati da Salvo Presentino e il sindaco f.f. Paolo Brunetti. «Tutte questioni prioritarie, ma soprattutto, ciò che maggiormente ci stava e ci sta a cuore, è avere certezza sulla programmazione che muove intorno a queste tematiche focali; in particolare – sostiene Salvo Presentino –, sull'indirizzo politico corretto per dare seguito ed operatività allo sviluppo complessivo del nostro territorio. Siamo soddisfatti della disponibilità del sindaco Brunetti che non si è tirato indietro rispetto alle domande ed anche alle preoccupazioni dei giovani imprenditori: dai fondi del PNRR, al personale che sia veramente adeguato a garantire l'effettività dei progetti, perché le risorse vanno messe a terra ed è un personale che arriva dall'esterno e dalle liste ministeriali».

Tra gli argomenti di particolare rilevanza, l'aeroporto e i problemi legati alle infrastrutture di collegamento tra Messina e Reggio con l'obiettivo di fare decollare “Tito Minniti”, gli accordi in atto e lo stato dell'arte sul piano piano regolatore.

«Le note positive non sono mancate; come l'accordo alla Bit per le navi da crociera, reputando importante che possano arrivare turisti di un determinato livello nel nostro territorio. Il sindaco Brunetti ha assicurato che si è in dirittura di arrivo per l’operazione che prevede l’arrivo dei cassetti elettronici per i rifiuti con la possibilità per ogni cittadino di avere una tessera apposita e per l'amministrazione di comprendere quanti rifiuti siano stati prodotti e con una scontistica per incentivare la raccolta indifferenziata. In tutto questo – aggiunge Salvo Presentino – non è mancata l' attenzione, anche se ci sarà da attendere, per una filiera fieristica, che consideriamo fondamentale nel sistema territoriale».

Ed ecco un primo bilancio di Confindustria giovani: «Le difficoltà non mancano; siamo consapevoli che ci vorrà del tempo per dare corpo a diversi progetti e che indipendentemente dalla volontà politica, resta la burocrazia la fonte di tanti problemi, ma è vero che tanti altri stanno vedendo la luce. Consideriamo questo incontro un buon punto di partenza perché la volontà è quella di sederci nuovamente insieme, aprendo un tavolo di permanente di confronto. Una idea, questa che al sindaco Brunetti, è piaciuta molto – conclude Salvo Presentino- è ai giovani imprenditori, consapevoli di avere le competenze giuste per dare una mano alla sua crescita della nostra terra". Parla " di un’importante occasione per ragionare su percorsi e processi virtuosi da applicare in funzione della valorizzazione delle imprese e, più in generale, dell’intero territorio».

